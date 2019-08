The examples populate this alert with dummy content

INVERSIÓN El Eduardo Latorre estrena instalación fotovoltaica El Ayuntamiento instala 194 paneles solares, con una inversión de 43.459 euros, para suministrar energía al Complejo Deportivo martes, 13 de agosto de 2019

Alcoy refuerza el ahorro en la factura de la luz y la apuesta por las energías renovables con una nueva instalación fotovoltaica. La última incorporación ha sido los 194 paneles solares en el complejo deportivo Eduardo Latorre. El Ayuntamiento ya ha puesto en marcha este sistema para dar energía a las dependencias municipales, situadas en la avenida de Juan Gil Albert, con una potencia de 60 kilovatios, que –según indican fuentes municipales- supone reducir el consumo de más del 50% en las horas de sol y la emisión de CO2. Precisamente, el alcalde Antonio Francés destaca el factor sostenible que ofrece esta plataforma que corona uno de los edificios del antiguo matadero. "Supone una apuesta clara para hacer una ciudad más sostenible, con menos emisiones de CO2 y más eficiente ya que supone un ahorro para todos los alcoyanos", indica. El Consistorio se ha gastado 43.459 euros en la colocación de estas placas solares, un proyecto incluido en la Smart City. Por último, desde el Ayuntamiento destacan que gracias a los paneles solares situados en edificios de titularidad municipal se alcanza los 230 kilovatios de potencia, lo que supone 420 megavatios por hora que permite suministrar la energía necesaria para todo un año y es equivalente al consumo de 140 familias.