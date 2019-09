The examples populate this alert with dummy content

SOSTENIBILIDAD El eje ciclopeatonal, premiado por la Generalitat Ha conseguido el segundo premio, en la categoría de más de 50.000 habitantes, en la IV Edición de los Premios de la Semana Europea de la Movilidad 2019 de la Comunidad Valenciana martes, 17 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (17/09/2019) Los Premios SEMcv 2019 están dirigidos a todos aquellos que, en su ámbito de actividad, hayan realizado, o estén realizando, alguna buena práctica que promueva una movilidad más sostenible en la Comunitat Valenciana. Estos galardones se dividen en distintas categorías, por un lado ayuntamientos, diferenciando entre las ciudades de más de 50.000 habitantes, entre 20.000 y 50.000 y menores de 20.000. También hay una categoría para instituciones, organizaciones sin ánimo de lucro, empresas y otras entidades, otra para la labor de difusión y divulgación de la movilidad sostenible y finalmente a trabajos de escuela, realizados por alumnado matriculados en universidades sitas en la Comunidad Valenciana que hayan investigado y profundizado en los valores y objetivos de la movilidad sostenible. El eje municipal ciclopeatonal integrador de la trama urbana con las vías verdes que inciden en la ciudad de Alcoy ha quedado en segundo lugar en la categoría de más de 50.000 habitantes, tan solo por detrás de Valencia que ha logrado en primer premio con su nueva ordenanza de movilidad. La entrega de premios tendrá lugar en el marco de la‘Jornada Valenciana por la Movilidad Sostenible que se celebrará el próximo jueves 19 de septiembre en el salón de actos de la Ciudad Administrativa 9 d’Octubre en Valencia. El acto será presidido por el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España y contará con la presencia del alcalde de Alcoy, Antonio Francés. "Alcoy es una ciudad comprometida con la movilidad, comprometida con un proceso de transformación de nuestra ciudad que apuesta por la sostenibilidad y que pueda reducir la utilización del vehículo y por tanto la reducción de emisión del CO₂ a la atmósfera. Con este esfuerzo que estamos haciendo en el conjunto de la ciudad de Alcoy destaca este proyecto que conectará los barrios de Batoi, Santa Rosa, Eixample y Zona Nord y además la vía verde Alcoy-Gandia en su continuidad hacia Alicante y por tanto es también un proyecto turístico basado en la sostenibilidad muy interesante para nuestra ciudad. Este esfuerzo que estamos haciendo ha sido reconocido por la Generalitat Valenciana con este premio, estamos muy satisfechos por este reconocimiento y por el apoyo de la Generalitat, no solo por este galardón sino por el apoyo que ha dado al Eje, puesto que está sufragado con el 50% de los Fondos Feder que aprobó la Generalitat Valenciana", ha explicado el alcalde de Alcoy, Antonio Francés. El eje tiene un recorrido total de 9 kilómetros, con dos carriles, uno por cada sentido de la marcha. El proyecto unirá la vía verde de 4.684 metros con la pasarela creada recientemente que une Alcoy con Cocentaina siguiendo la cornisa norte de la ciudad. Por lo tanto, este nuevo espacio pensado tanto para peatones como para ciclistas integrará las vías verdes dentro de la ciudad y convertirá este recorrido en parte de una de las vías verdes más largas de toda la Comunidad Valenciana que unirá la ciudad de Yecla con Gandía. Las obras de este eje siguen en marcha, e incluyen la instalación de distintos paneles que explicaran la normativa de cada tramo, indicando que zona está dedicada a la marcha los ciclistas, que otra es para peatones y otras en las que será para ambos. La creación de este eje supondrá la incorporación a Eurovelo, una red de 15 rutas ciclistas de larga distancia que conectan y unen a todo el continente europeo. Las rutas pueden ser utilizadas tanto por cicloturistas como por los habitantes locales que realizan sus trayectos diarios. En concreto, se unirá a la línea Eurovelo 8, una ruta de 5.900 Km que a lo largo del Mediterráneo conecta Cádiz con Atenas (Grecia). Esta ruta atraviesa Barcelona, Mónaco y Venecia entre otras ciudades para descubrir lugares como Albania o Montenegro. Recordamos que este proyecto tiene una ayuda europea de Fondo Feder del 50% del coste total. El Programa Operativo FEDER CV 2014-2020, tiene como prioridad el fomento de la movilidad urbana sostenible, es decir, es una subvención específica para este tema y no se puede utilizar para hacer ninguna otra cosa. Esta ayuda está dentro de las subvenciones creadas por la Generalitat Valenciana a través de la Dirección General de Administración Local para la creación de vías para ciclistas y peatones y planes de movilidad de los municipios de la Comunidad Valenciana.