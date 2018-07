The examples populate this alert with dummy content

FICHAJE CD ALCOYANO El Elche cede dos jugadores Todo preparado para la llegada de Primi y Alberto, conocidos por Vicente Mir, llegan cedidos al Alcoyano para la próxima temporada, ambos son sub 23 lunes, 16 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Las buenas relaciones entre Alcoyano y Elche han derivado a la cesión, a falta de la firma, de dos jugadores para la próxima temporada, ambos sub 23. Por una parte Primi, es central, pero puede actuar también como lateral , por otro lado Alberto Rubio es el extremos izquierdo, la pasada temporada jugó cedido en el Ontinyent. Ambos jugadores pretender ganarse el puesto y a pesar de su juventud , su gran calidad hace que sean dos futbolistas de garantías para la campaña que comenzará el 26 de agosto. No es la primera vez que el Elche cede jugadores al Alcoyano, el último que cedió fuel Liberto, jugador de gran trayectoria y que rindió muy bien en el Alcoyano.