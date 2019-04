The examples populate this alert with dummy content

CULTURA El embajador de Panamá en España presenta un libro en Masía La Mota Milton C. Henríquez estará este sábado 13 a las 19 horas en La Mota para dar a conocer su novela Los cuadernos delirantes de Pedrarias viernes, 12 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (12/04/2019) Su Excelencia el Embajador de Panamá en España Milton C. Henríquez estará a partir de esta tarde en Alcoy. Pasará el viernes por la tarde, sábado y domingo en el Hotel con encanto y restaurante Masía La Mota y visitará los alrededores de la ciudad. El acto central de su visita será la presentación de su novela 'Los cuadernos delirantes de Pedrarias' a las 19 horas del sábado 13 en la propia Masía La Mota. Los gerentes de este establecimento hostelero, Indira Amaya y Edgar Ameglio han sido los promotores de esta ilustre visita que tendrá esta presentación como principal motivo. Milton C. Henríquez ha estado en los micrófonos de Radio Alcoy explicando detalles sobre la novela y sobre su trayectoria como diplomático y a nivel profesional.