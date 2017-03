The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA “El empleo estable y con derechos es la prioridad” Manuela Pascual afronta su tercer y último mandato al frente de Comisiones Obreras en las Comarcas Centrales sábado, 25 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora de la economía (21/03/2017) La secretaria general de Comisiones Obreras en las Comarcas Centrales, Manuela Pascual, ha explicado en RADIO ALCOY los principales retos de su tercer y último mandato al frente de la organización sindical. Pascual fue reelegida en el congreso celebrado el pasado 10 de marzo en Ontinyent. Contó con el respaldo de 50 delegados y la abstención de otros 36. La dirigente sindical ha renovado a toda su ejecutiva y se ha fijado retos muy claros para los próximos cuatro años. El primero, sin duda, es el de consolidar el empleo estable y con derechos. El segundo es que los trabajadores puedan recuperar poder adquisitivo a través de la negociación colectiva. Para Pascual será eje de gestión trabajar por la igualdad de género con la intención de cerrar la “brecha salarial entre hombres y mujeres”. El último reto, y no por ello el menos importante, es ofrecer “protección a las personas que se han quedado sin prestación”.