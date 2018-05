The examples populate this alert with dummy content

ESTUDIO El empleo industrial crece un 18,3% en la comarca en cinco años El aumento en L’Alcoià y El Comtat supera en siete puntos el registrado en el conjunto de la Comunidad Valenciana - Ibi es el municipio con mayor número de ocupados en el sector, seguido de Alcoy y Castalla lunes, 21 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El empleo industrial ha crecido en la comarca un 18,3% en los últimos cinco años. El aumento está siete puntos por encima de la media autonómica, que es del 11,4%, según el estudio La industria valenciana, elaborado por la Generalitat Valenciana. Ibi, con 4.668 trabajadores en el sector, es el primer núcleo de ocupación industrial en la comarca. La industria de L’Alcoià y El Comtat daba empleo en 2012 a 14.636 trabajadores. Esa cifra ha crecido hasta alcanzar los 17.323 empleados en 2017. Es un aumento de 2.687 personas, un 18,3% en términos porcentuales. La industria, según el informe, representa el 38,9% del empleo en L’Alcoià y el 42,2% en El Comtat. En ambas comarcas el sector servicios es el que genera más ocupación (54,5% y 49,8%, respectivamente). Ibi ha sido en este periodo el municipio que más empleo industrial ha creado: 946 puestos de trabajo. La villa juguetera tiene 4.668 empleos vinculados a la industria. Es, por puestos de trabajo, el mayor municipio industrial de la comarca. Le sigue Alcoy con 3.540 empleados en la industria. La ciudad ha ganado en los últimos cinco años 261 empleos industriales. El segundo mayor crecimiento en el último lustro se ha producido en Castalla, que con 613 nuevos empleos, rebasa los 2.000 ocupados en el sector (2.018). Es el tercer municipio de la comarca con más trabajadores en la industria. En cuarta posición se ha situado Banyeres, cuya industria ha ganado 321 empleados, lo que le ha valido para superar a Cocentaina. En Banyeres 1814 personas trabajan en la industria (321 más que en 2012) frente a las 1.800 de la villa condal. En los últimos cinco años todos los municipios de la comarca han ganado empleo industrial a excepción de L’Orxa y Tibi, con descensos de 14 y 33 empleados, respectivamente, según este estudio elaborado por la Generalitat. El peso de la industria sobre el empleo ha experimentado notables crecimientos en pequeños municipios, como Planes y Benimarfull. En el primer municipio, los 50 nuevos trabajadores representan un aumento del 82,7%.