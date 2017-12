The examples populate this alert with dummy content

OCUPACIÓN El empleo se estanca en la comarca Noviembre acabó con un mínimo descenso de 66 parados en L'Alcoià y El Comtat lunes, 11 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La creación de empleo se ha estancado en L'Alcoià y El Comtat, que cerraron noviembre con un mínimo descenso del paro durante el mes de noviembre. El desempleo se redujo en 66 personas en L’Alcoià y El Comtat, según el Servicio Valenciano de Empleo. Alcoy, con 46 parados menos, Castalla, con 25, e Ibi, con 11, son los tres municipios con un mayor descenso, modesto en cualquier caso. Por la otra parte destaca Onil con un aumento de 17 desempleados. En el resto de municipios el paro permanece estable, con subidas y bajadas nada significativas. La comarca cerró noviembre con 11.620 personas sin empleo. Alcoy concentra a 5.523 parados. Por sectores, el paro se redujo en la industria, los servicios y la construcción. Aumentó en la agricultura. El ligero descenso del paro en noviembre reproduce la situación de octubre. El pasado año la curva del empleo fue idéntica a la de este 2017, con mínimas bajadas en el último trimestre del año.