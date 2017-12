The examples populate this alert with dummy content

COMERCIO El encanto de los pajes triunfa en los escaparates Guaita y A foc i flama ganan el concurso de escaparatismo navideño con los ayudantes de los Reyes como protagonistas jueves, 28 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La popular figura de los pajes ha triunfado en el concurso de escaparatismo navideño Alcoi, Ciutat del Nadal, organizado por el Ayuntamiento. Los encargados de llevar los regalos de los Reyes protagonizan las propuestas de los dos establecimientos que se han adjudicado el primer premio: Guaita, especializada en lencería, en la categoría de comercio, y A foc y flama, dedicada a las comidas para llevar, en la categoría de hostelería. Los dos primeros premios están dotados de 500 euros. Los segundos premios, de 300 euros cada uno, han sido para Fernando Cano Ropa Hombre y Pepe’s Coffe and Co. En la concesión de los premios ha primado la introducción de aspectos propios de la Navidad de Alcoy. El Ayuntamiento de Alcoy organiza este concurso con la colaboración de la Cámara de comercio, la Federación de Comercio y Afines de Alcoi, la Asociación Comarcal de Empresarios de Comercio de Alcoi y la Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi. Al certamen concurrieron 31 negocios, 26 comercios y y 5 de hostelería. Uno de los premiados, A foc i flama, ha contado con el apoyo de 5 estudiantes de la Escola d’Art, que se repartirán un incentivo de 250 euros. La concejal de Comercio, Vanessa Moltó, señala que “uno de los objetivos principales del concurso es potenciar al pequeño y mediano comercio y la dinamización de la vida económica de la ciudad”. La regidora invita a todos los ciudadanos a disfrutar de los escaparates de la ciudad y valorar el trabajo de los comerciantes “puesto que estos establecimientos de proximidad dan vida y ambiente a nuestros barrios”. El barrio de Santa Rosa, con 10 comercios, ha sido el más representado en el concurso, seguido de la zona Centro, con 9.