CONCURSO El 'encuentro' post mórtem de Ovidi y Teresa se convierte en la mejor historia de cementerio La revista 'Adiós Cultural' premia por segunda vez al cementerio de Alcoy, en esta ocasión, por la mejor historia documentada de Ovidi y Teresa, cuyos restos se encuentran juntos lunes, 08 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El cementerio de Alcoy ha vuelto a recibir el reconocimiento de la revista Adiós Cultural, publicación que ensalza el interés histórico y patrimonial de los cementerios españoles como parte importante de la ciudad. En esta ocasión, Alcoy ha obtenido el premio a la mejor historia documentada por el relato de Ovidi Montllor y Teresa La Loca, que comparten su eternidad de una manera casi casual, uno por ser famoso, y la otra como completa desconocida. Encuentro más allá de la vida En 1974, el cantautor alcoyano Ovidi Montllor (1942-1995) edita en su álbum A Alcoi la canción Homenatge a Teresa. El tema habla de Teresa la loca, una indigente, personaje popular, que Ovidi conoció en su juventud durante los años de posguerra, y a la que recordaba emotivamente. Se decía que había enloquecido por los efectos de un bombardeo, y a los chiquillos les enseñaba aspectos de la vida que normalmente eran ocultados por los adultos. Fue encontrada muerta en el barracón donde vivía, y la asistencia social la enterró el 14 de abril de 1952 en la zona común, en la zanja 58, portón 12, letra A, según consta en el registro del Cementerio. Años más tarde, concretamente el 7 de diciembre de 1965, debido a una remodelación de la parcela, sus restos fueron exhumados y, como nadie los reclamó, fueron a parar al osario general. Curiosamente, en 1989, y en el marco de una reforma general del Cementerio, el Ayuntamiento decide construir un cenotafio o panteón de Alcoyanos Ilustres justo encima del osario, manteniendo el acceso a este: y, precisamente allí, ubicaron las cenizas de Ovidi Montllor el 12 de marzo de 1995, tras su temprano fallecimiento. El premio a la mejor historia documentada, de 1.000 euros, irá destinado a mejorar el cementerio, como ha avanzado la concejal de Turismo, Lorena Zamorano: "Es parte de nuestro patrimonio, nos ayuda a entender la historia alcoyana". El cementerio de Sant Antoni Abat ya recibió el reconocimiento al mejor monumento funerario en 2014 gracias al panteón de Agustín Gisbert en la primera edición de este concurso. En esta segunda ocasión, Alcoy también participaba en la categoría de mejor jornada de puertas abiertas con la Ruta Literaria y Musical organizada por el CAEHA, que consistió en el recital de textos de la literatura universal relacionados con el ámbito funerario.