CULTURA El enigma de los Mayas llega al MARQ El museo alicantino reúne 200 piezas sobre la civilización para conmemorar su quince aniversario miércoles, 07 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (07/06/2017) Los mayas se asientan en el MARQ para desvelar el enigma de su civilización. Mayas. El enigma de las ciudades perdidas es el título de la nueva exposición que el museo alicantino acoge para celebrar su quince aniversario. La escultura de un hombre con atributos de jaguar, una máscara de jade, diversas estelas, platos e incensarios son algunas de las 200 piezas que se exhiben en el MARQ en una muestra que podrá visitarse hasta el próximo 7 de enero de 2018, momento en que regresará a Guatemala, donde inició su andadura internacional. El montaje, que recorre desde las pirámides hasta la selva profunda, pasando por los templos mayas, ocupa 900 m2. La Sala Noble de la Biblioteca alberga una presentación específica sobre las misiones arqueológicas españolas en Guatemala que, desde la década de los ochenta, están inmersas en el descubrimiento de nuevos hallazgos.