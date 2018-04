The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN "El entorno ha hecho posible esta escuela" La Escola d'Art i Superior de Disseny abre las puertas de su actual emplazamiento- Sus enseñanzas, con origen en 1880, han crecido de la mano del ámbito empresarial de la comarca lunes, 30 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (30/04/2018) Radio Alcoy se desplaza a la Escola d’Art i Superior de Disseny para conocer su actualidad y evolución. Arrancamos este programa especial con su director Eduard Corbí y la subdirectora Pilar Blasco, con los que analizamos los orígenes y evolución del centro. Los profesores Carmina Vicens, Almudena Vidal, Ángel Pérez y Pedro Pablo Miralles, profundizan en la especialidad de Interiorismo. La visión de los docentes se completa con la de la ex alumna Pilar Molina y de actuales alumnos Raúl Roldan, Toni Gabardá y Javier Carpena. En el programa queda patente el crecimiento de la Escola d'Art i Superior de Disseny, desde el origen de las enseñanzas en 1880 relacionadas con la industria y economía de la comarca. "Este entorno ha hecho posible esta escuela", destaca su director. El centro cuenta con 68 profesores repartidos en 11 deparmentos y que imparten clases a 725 alumnos. Cuenta con reconocimientos en el ámbito nacional e internacional y destacan sus aportaciones y participaciones en eventos y actos de distintos países.