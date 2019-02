The examples populate this alert with dummy content

EVENTO El entrenador y tío de Rafa Nadal estará el 7 de marzo en Alcoy Las asociaciones empresariales JOVEMPA de L’Alcoià Comtat, Rotary Club Alcoy y BNI Avanza se unen para difundir los valores del liderazgo y el esfuerzo a través de dos destacados ponentes viernes, 15 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El entrenador y tío de Rafa Nadal estará el 7 de marzo en Alcoy en el evento Futuremos. Las asociaciones empresariales JOVEMPA de L’Alcoià Comtat, Rotary Club Alcoy y BNI Avanza se unen para difundir los valores del liderazgo y el esfuerzo a través de dos destacados ponentes. Con el lema Todo se puede entrenar las tres entidades y el ayuntamiento de Alcoy han organizado el evento Futuremos que en su tercera edición se traslada al Teatro Calderón. Pau Ferri, uno de los organizadores destaca que la convocatoria del entrenador Toni Nadal, hace prever una asistencia masiva. "Creemos que es alguien que representa el acompañamiento de alguien que lo da todo de sí y que puede enseñar algo a los empresarios de Alcoy" El evento tendrá lugar el 7 de marzo y las entradas salen a la venta este viernes a 15 y 20 euros. Los beneficios irán a parar a Talleres Vedruna. El evento Futuremos arranca a las 18.00 horas y en él toma parte también Fernando Botella.