The examples populate this alert with dummy content

MOTOSTUDENT El EP Alcoy presenta la moto con la que competirá en el circuito de Motorland en la V edición de la Motostudent En la prueba participarán proyectos de estudiantes de 72 universidades de 17 países. lunes, 17 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Integrado por 18 alumnos de ingeniería de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, concursará en la categoría para motores de combustión. El prototipo, que ha sido diseñado y fabricado desde cero, se evaluará y probará durante la carrera final que tendrá lugar en Aragón. Se trata de una gran oportunidad para que los jóvenes ingenieros muestren su talento a las empresas del sector, que siguen de cerca la competición. El Engineering Proyect Alcoy (EP Alcoy) ha presentado hoy en la planta de Ocio el prototipo de Pre-Moto 3 con el que competirá en la V edición de la MotoStudent 2018, la competición internacional de motociclismo entre universidades que reunirá, del 3 al 7 de octubre, a estudiantes de 72 universidades de 17 países en el circuito de Motorland (Aragón). Promovida por Moto Engineering Fundation y TechnoPark MotorLand, cada dos años, MotoStudent desafía a los estudiantes a aplicar los conocimientos adquiridos durante sus estudios universitarios en un proyecto industrial real, poniendo a prueba su creatividad y habilidades para innovar. Estos deben aplicar sus capacidades como futuros ingenieros para desarrollar un prototipo de moto de carreras que deben diseñar y fabricar desde cero, partiendo de unos elementos comunes -motor, llantas, neumático y frenos-, que se evaluará y probará en el Circuito FIM de Motorland. Se trata, además, de una gran oportunidad para que estos jóvenes ingenieros muestren su talento a las empresas del sector, que siguen de cerca la competición. De las aulas al circuito El EP Alcoy concursará en la categoría MotoStudent Petrol para motores de combustión interna, una de las dos de las que consta la prueba –la otra es MotoStudent Electric (motos eléctricas)-. Lo hará con una KTM de 250 cc y a cuatro tiempos, en cuyo desarrollo ha trabajado intensamente durante los últimos dos años para cumplir con las exigencias de la competición. El equipo está integrado por 18 estudiantes de ingeniería de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, y con formación en mecánica de competición, automoción, diseño y fabricación industrial y experiencia en motociclismo de competición a nivel nacional. También cuenta con la colaboración de dos ingenieros titulados y con la asesoría de Francisco Javier Colomina Francés, Doctor Ingeniero. Industrial por la UPV y autor de numerosos libros de teoría de máquinas, cinemática y dinámica, entre otros. El EP Alcoy ya ha presentado la documentación del proyecto necesaria para superar la primera fase de la competición (MS1), en la que se evalúa el punto de vista industrial del proyecto, desde el diseño, la producción los costes o la estética. Antes de entrar en la segunda fase (MS2), que terminará con la carrera final en el Circuito Motorland Aragón y con la elección de los proyectos ganadores del evento, las motos deberán pasar varios test estáticos y dinámicos -inspección técnica, prueba de frenos, pruebas de rendimiento, resistencia y comportamiento dinámico- para probar su funcionalidad y seguridad.