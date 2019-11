The examples populate this alert with dummy content

VISAUTO El EQC supera todas las expectativas El concesionario Visauto de Mercedes – Benz presenta su primer vehículo 100% eléctrico con una autonomía de más de 400 km. - El EQC, un SUV que reúne diseño, elegancia, deportividad y que integra la más alta tecnología miércoles, 20 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Caravana Mercedes-Benz EQC llega a Visauto del 18 al 21 de noviembre, dando la oportunidad de vivir una experiencia exclusiva, conducir en primicia el primer vehículo 100% eléctrico de Mercedes-Benz, el nuevo EQC. Un automóvil que conjuga la última tecnología, un diseño vanguardista, la sofisticación propia de la marca y la máxima deportividad. Por primera vez, los usuarios que lo deseen contarán con la posibilidad de realizar una prueba totalmente gratuita del nuevo modelo de Mercedes-Benz y, a su vez, podrán resolver todas las dudas acerca del nuevo vehículo de la firma alemana. De esta forma, los afortunados que la realicen el test-drive sentirán la magia de su conducción, la potencia eléctrica de sus motores y vivirán en primera persona las sorprendentes innovaciones tecnológicas con las que cuenta el EQC. El presidente de Mercedes-Benz España, Roland Schell, ha señalado: “Con la Caravana Mercedes-Benz EQC queremos acercar la emoción que se siente al ponerse al volante del EQC, que sean los propios usuarios los que descubran las maravillosas sensaciones que trasmite el primer eléctrico de la marca mientras lo conduces, y que mejor que ser los primeros en hacerlo”. El EQC, un SUV eléctrico con las máximas prestaciones El nuevo SUV eléctrico de Mercedes-Benz ofrece una conducción excepcional, silenciosa y confortable, sin gastar ni una gota de gasolina ni producir emisiones locales. Cuenta con una autonomía de 445-471 kilómetros* y todos los atributos propios de la compañía, como calidad, seguridad, confort, funcionalidad y conectividad. A esto se suma el elevado dinamismo de conducción gracias al uso de dos motores eléctricos en el eje delantero y en el eje trasero con una potencia total de 300 kW, así como a una estrategia de operación inteligente para asegurar una gran autonomía eléctrica.