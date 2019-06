The examples populate this alert with dummy content

SECTORES El equipamiento de hostelería cobra fuerza en Textilhogar 2019 La organización de la principal feria del sector en España prepara la próxima edición que se desarrollará en La Caja Mágica de Madrid del 11 al 13 de septiembre. sábado, 08 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El equipamiento textil de hoteles y restaurantes cobra fuerza en la próxima edición de Home Textiles Premium by Textilhogar. La organización de la principal feria del sector en España prepara la próxima edición, que abrirá sus puertas en tres meses. La Caja Mágica de Madrid volverá a acoger la principal feria del textil en España del 11 al 13 de septiembre. Home textiles Premium by Textilhogar, que alcanzará en septiembre su quinta edición con el nuevo formato, reforzará el espacio Contract en la zona conocida como El Cubo con ponencias e innovación sobre textiles en hoteles y restaurantes. De este modo, El Cubo, que se estrenó el año pasado, en la edición 2019 se centrará en el equipamiento de instalaciones y colectividades, dada la cada vez mayor relevancia que está tomando en este sector el textil hogar, tapicería y decoración. En esta segunda edición de El Cubo se recrearán espacios hoteleros con ambientes textiles que la organización confía a interioristas y decoradores de prestigio. Se desarrollará un ciclo de jornadas de la mano de firmas especializadas. En colaboración con el portal especializado Infinitynner se aportarán soluciones y casos de éxito sobre la satisfacción del cliente hotelero. De la mano de Aitex estarán presentes en esta zona Contract los textiles inteligentes.