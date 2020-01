The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA El equipo del Ecodimoni viaja a Australia El profesor del IES Cotes Baixes, Enrique García, estuvo en las antípodas, conociendo la carrera de vehículos solares más importante del mundo, acompañado por otro profesor del centro, Juan Antonio Gómez jueves, 02 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (02/01/2020) El equipo del Ecodimoni del IES Cotes Baixes ha estado en Australia. Los profesores Enrique García y Juan Antonio Gómez, han acudido a presenciar la World Soler Challenge, la carrera con vehículos solares más importante del mundo. Los vehículos han sido capaces de recorrer los 3.200 kilómetros que separan las ciudades de Darwin y Adelaida solo con energia fotovoltaica y con una velocidad próxima a los 90 km/h. Sobre esta experiencia y sobre los proyectos de futuro, el profesor Enrique García ha hablado en Radio Alcoy. También ha recordado las tres victorias en los últimos cinco años en Londres en la Shell Eco Maraton frente a potentes universidades de todo el mundo.