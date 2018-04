The examples populate this alert with dummy content

HOCKEY SOBRE PATINES El equipo infantil del Patín Alcodiam jugará el campeonato de España Disputará la competición a principios de mayo en la localidad de Malgrat de Mar (Barcelona) miércoles, 18 de abril de 2018 El equipo del Patín Alcodiam en su categoría infantil, disputó en Sevilla el Sector Sur Infantil, en el que participan los seis mejores equipos de Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, en el cual el Patín Alcodiam Salesiano se proclamó campeón, además fue invicto. Ahora los jóvenes tiene tres semanas por delante para preparar el Campeonato de España, que se celebra en la localidad catalana de Malgrat de Mar, los días 4, 5 y 6 de Mayo. En esta competición acuden los ocho mejores equipos Infantiles de España. Un vez más, el hockey pasea el nombre de Alcoy al más alto nivel del deporte nacional en esta categoría.