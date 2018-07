The examples populate this alert with dummy content

PRUEBA El equipo de la UPV obtiene la mejor posición de una universidad en la Shell Eco Maraton 2018 Ha competido en la sección de motores de combustión interna consiguiendo recorrer 712 kilómetros con un litro de combustible miércoles, 11 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (11/07/2018) El equipo IDF Eco Maraton del Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València regresa de la Shell Eco Maraton 2018 con la mejor posición obtenida por una universidad y la segunda mejor nota de los equipos españoles. El equipo IDF Eco - Marathon del Campus de Alcoy de la UPV ha obtenido la 11ª posición en la Shell Eco -Marathon 2018 Europe, una carrera donde se premia al vehículo más eficiente. El vehículo del Campus ha conseguido la primera posición de una universidad y la segunda mejor de los equipos españoles. Ha competido en la sección de motores de combustión interna consiguiendo recorrer 712 kilómetros con un litro de combustible. El equipo ha estado dirigido por el profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica, Vicente Colomer, y han participado 9 estudiantes del Grado en Ingeniería Mecánica (Ismael Grueso, Matías Tissot, Daniel Cabezuelo, Benjamín Brunke, Andrés Urbano, Jefrry Lim, Alessandro Zenone, Óscar Pérez y Julio Martín), junto con 2 alumnos del Grado en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto (Patricia Bazaga y Paloma Sánchez). El equipo de Alcoy se ha desplazado, por tercer año consecutivo, hasta el circuito Queen Elizabeth Olympic Park de Londres, donde "todos los equipos han hecho peor marca que otros años", ya que "las circunstancias han sido mucho más complicadas", según ha destacado el profesor Vicente Colomer . Ha mejorado en una posición la clasificación de 2017 pasando de la 12ª a la 11ª. El IDF Eco - Marathon es uno de los proyectos más veteranos del programa de Generación Espontánea de la UPV. Este equipo participa desde hace 13 años en la Shell Eco - Marathon Europe. El Shell Eco-Marathon es una invitación a estudiantes de todo el mundo a diseñar y construir vehículos que viajen lo más lejos posible con un litro de combustible y con los recursos que ellos consideren oportunos, desde coches fabricados mediante impresoras 3D con formas increíbles hasta utilizar energías alternativas a modo de combustible.