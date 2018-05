The examples populate this alert with dummy content

GASTRONOMÍA El equipo de Víctor Terol busca talentos para incorporarlos al restaurante del Círculo La nueva empresa responsable se incorpora el 1 de septiembre y ha organizado un concurso culinario junto al CIP FP Batoi y el Círculo Industrial sábado, 19 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Salón Rotonda del Círculo Industrial acogerá el próximo día 25 su propia versión de Masterchef, el conocido programa de televisión que busca descubrir nuevos talentos para la cocina. Los nuevos responsables de la restauración del Círculo, -Pablo Reig, Víctor Terol y Nacho Terol (hijos estos últimos del restaurador Víctor Terol) y que tomarán el relevo el próximo 1 de septiembre-, han organizado el I Concurso Gastronómico CIP FP Batoi- Círculo Industrial, un certamen que nace con el objetivo de premiar el talento para la restauración de los estudiantes de este centro de formación profesional. Para ello, el instituto acogió el lunes 14 y martes 15 de mayo una preselección en la que participaron los alumnos de primer curso del Ciclo Medio de Cocina y Gastronomía y del Ciclo Medio de Servicios en Restauración. Los estudiantes del primero de ellos prepararon un entrante y los del segundo un cóctel. Los profesores del centro y Mauro Pérez Mataix, que asumirá las labores de chef ejecutivo en esta nueva etapa del Círculo Industrial, seleccionaron los doce mejores platos y los tres mejores cócteles. Todos ellos se verán las caras de nuevo el próximo día 25 de mayo, a las 11’30, en el Salón Rotonda del Círculo Industrial. Allí los estudiantes finalistas de cocina volverán a realizar un entrante y los de restauración un cóctel. Sus propuestas serán catadas por un jurado que estará compuesto por: Lorena Zamorano, concejala de Turismo en el Ayuntamiento de Alcoy; Natalia Besó, Jefa de Departamento de Hostelería y Turismo del CIP FP Batoi; Ramón Climent, ex director de El Nostre Periodic y presidente de la Associació de la Premsa Comarcal; Mauro Pérez, chef ejecutivo del nuevo equipo de cocina del Círculo Industrial, el conocido restaurador alcoyano Víctor Terol y un representante de la junta del Círculo Industrial. El ganador en cada una de las categorías obtendrá un contrato de trabajo de seis meses, que se desarrollará durante los fines de semana para que lo puedan compatibilizar con sus estudios, y además el entrante y el cóctel premiados formarán parte de la carta que el Círculo Industrial estrenará el próximo mes de septiembre. La entrada al concurso, que se desarrollará desde las 11’30 hasta las 14’30, será libre y todos los que asistan podrán disfrutar del ‘showcooking’, una degustación de platos preparados por los estudiantes de los dos módulos citados anteriormente que no hayan participado en la final. La periodista alcoyana y presentadora en Información TV, Laura Núñez, estará al frente del evento. Con este acto los nuevos responsables de la restauración del Círculo Industrial, Pablo Reig, Víctor Terol y Nacho Terol (hijos estos últimos del restaurador Víctor Terol), quieren transmitir su apuesta por el fomento del empleo y su apoyo a la formación profesional que se realiza en Alcoy. Así lo ha destacado hoy Víctor Terol durante la presentación del acto, que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Alcoy. Al respecto, la concejala de Turismo, Lorena Zamorano, ha incidido en que el concurso, del que quieren celebrar nuevas ediciones en los próximos años, es un proyecto “muy ilusionante” y ha destacado que las sinergias entre el mundo empresarial y educativo son “claves para la profesionalización del sector turístico de la ciudad”. La nueva gerencia cogerá el testigo de los actuales responsables de las cocinas del Círculo Industrial el próximo 1 de septiembre, un equipo de profesionales que estará encabezado por Mauro Pérez, antiguo chef ejecutivo del Grupo Gourmet, que agrupa a restaurantes tan típicos de la cocina alicantina como la Taberna del Gourmet, el Monastrell (premiado con una estrella Michelín), La Vaquería o Tribeca. Pérez ha destacado en la rueda de prensa que se trata de un proyecto que nace “con mucha ilusión” y que busca “fomentar la integración de los alumnos en las cocinas del Círculo Industrial y como camareros de sala”. Por su parte, Natalia Besó, Jefa de Departamento de Hostelería y Turismo del CIP FP Batoi, ha incidido en que el objetivo del centro al que representa es “formar a profesionales, buscar la calidad en el servicio” y conseguir que los turistas que visiten la ciudad “repitan”. Por último, el presidente del Círculo Industrial, Eduardo Segura, ha destacado que actos como éste son un apoyo a la “cultura gastronómica”. Junto a todos ellos han estado presentes en la rueda de prensa Jordi Herrero, profesor de Servicios de Restauración el CIP FPO Batoi, Jose Mª Guarinos, vicedirector del CIP FP Batoi y Pablo Reig, miembro también de Terol y Reig, la empresa que se encargará de la restauración del Círculo Industrial.