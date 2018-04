The examples populate this alert with dummy content

ARBITRAJES “El error del árbitro no está asumido por la sociedad” Rubén Porras, árbitro asistente en Segunda División, nos habla de muchos aspectos del arbitraje dentro del Espacio Unión, desde la Unión Alcoyana Seguros miércoles, 04 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (04/04/2018) Alcoy cuenta con Rubén Porras en la élite del arbitraje. Hace 16 años que es colegiado y sigue ascendiendo, lleva 6 en el arbitraje profesional, ahora es asistente en Segunda División y ha llegado a dirigir play off de ascensos a Primera División. Su trayectoria es impecable y hoy nos habla en Ser Deportivos del mundo complicado de los árbitros. Leyendas urbanas en torno a jugadas, decisiones polémicas, normas básicas que el aficionado corriente no sabe, valores, tema padres, y muchas cosas más en un programa dedicado a este apasiónate tema y del que tan poco se habla. Como cada miércoles la Unión Alcoyana nos ofrece el Espacio Unión, hoy diferentes, desde la propia sede y con Rubén Porras.