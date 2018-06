The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL REGIONAL El Esides Caramanchel se queda sin ascenso por alineación indebida Tras ganar la eliminatoria ante el Júpiter Masamagrell, los de Nacho Dorado pierden el ascenso a Segunda Regional en los despachos – Lo cuenta en entrenador en Ser Deportivos lunes, 04 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (04/06/2018) Ni en la peor de las pesadillas, podía imaginar que después de la forma con la que se ganó la eliminatoria al Masamagrell, el jarro de agua fría llegaría a los pocos días. Tras el empate de la ida en Alcoy, la vuelta se antojaba complicada y emocionante, ya así fue. Para el Esides se puso muy bien tras empezar ganado 0-1 y el equipo rival quedarse con nueve, además el portero después de su expulsión, paso a ser un jugador de campo. En el descuento el equipo local empató y después marcó el 2-1 , algo que dejaba al Esides en la categoría, pero en el 96, el conjunto de Nacho Dorado, marcó el empate a dos que les daba el ascenso. Se celebró a lo grande porque era el objetivo del equipo filial del Contestano. El acta no reflejó nada. El ascenso estaba conseguido, pero nada más lejos de la realidad. A los pocos días recibe una notificación de la federación en la que le comunica alineación indebida. Después de los recursos, cae en papel mojado y el Esides se queda sin ascenso. Nacho Dorado lo explica en Ser Deportivos Alcoy , ¿culpables? . La única realidad es que el ascenso tendrá que esperar.