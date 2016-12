The examples populate this alert with dummy content

DE CIÈNCIA CERTA El espacio de cerca José Cantó analiza en el tema del mes las diez misiones organizadas por las diferentes agencias espaciales internacionales jueves, 15 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO De ciència certa (13/12/2016) El programa divulgativo de la ciencia analiza este martes 13 de diciembre las diez misiones espaciales a cargo de las distintas agencias espaciales. La emisión se produce en 13 de diciembre y el doctor en Física, José Cantó, en el apartado explica la falsa concepción de que a partir de este día la jornada diurna comienza a crecer. "Todo se debe a un error por el cambio de calendario". En la última parte resuelve la pregunta formulada el mes pasado sobre la zona de donde es originaria la granada. "Viene de India y de allí se incorporó a la dieta mediterránea". Para finalizar lanza la pregunta para el próximo programa sobre la figura del Rey Arbatán. ¿Se trata del cuarto rey mago? Las respuestas para optar al sorteo de un reloj solar pueden evirase a radioalcoy@radioalcoy.com.