ALCOY El especial regreso de Jesucristo Superstar a la tierra de Camilo Sesto Ángela Carrasco muestra su emoción por volver a interpretar el papel de María Magdalena y hacerlo en la ciudad natal del cantante viernes, 06 de marzo de 2020

El Teatre Calderón de Alcoy será mañana testigo de un multitudinario musical. Más de 1.000 personas vivirán la puesta en escena de Jesucristo Superstar, la representación organizada por la Asociación de Amigos de la Música de Alcoy y que está dedicada a Camilo Sesto. Será la última reposición de una ópera rock que quiso traer a España Camilo Sesto. Una realidad que se produjo en el año 1975 en el Teatro Alcalá Palace de Madrid. El cantante alcoyano estuvo rodeado de un gran elenco de artistas, entre ellos, la cantante Ángela Carrasco, que mañana volverá a ponerse en la piel de María Magdalena. Carrasco, en Tragaluz, ha recordado cómo fueron las representaciones en el escenario madrileño y que está "emocionada" por volver a interpretar este papel y hacerlo en la tierra natal de Sesto. Las funciones del musical serán a las 18 y 21:30 horas en el Teatro Calderón y las últimas entradas se pondrán a la venta mañana a partir de las 16:30 horas en la taquilla del Calderón.