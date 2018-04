The examples populate this alert with dummy content

GANADERÍA El espectáculo de la oveja roja vuelve a desplegarse en Agres Agres convocó el pasado domingo a doce pastores y pastores de varios puntos de España para el sexto concurso de perros de ramadería, encargados de guiar a un grupo de ovejas 'guirra', especie autóctona de la Comunidad Valenciana lunes, 30 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El pasado domingo, doce pastores y pastoras procedentes del País Vasco, Cataluña y la Comunidad Valenciana demostraron con creces que sus perros eran los mejores, y los más rápidos, en conducir a rebaños de ovejas. ¿El objetivo? Recuperar la lana valenciana por medio de la única especie autóctona, la guirra, que fue la protagonista de este evento, que pretende promocionar esta especie, de la que quedan la mitad de ejemplares, 5.000. En el sexto concurso de perros de ganadería hablamos con uno de sus organizadores, Josep Bas. "En la Comunidad hay dos concursos más, en Castellón, y el de Agres es el que se celebra más al sur (...) Su origen se debe a que desde nuestro colectivo queremos recuperar una oveja valenciana, la roja, guirra, su carne y su lana, y el concurso lo hacemos con esta especie". Alrededor de un millar de espectadores se dieron cita en la Valleta d’Agres, organizado por el Ayuntamiento de esta localidad, el de Alfafara y el Col·lectiu l’Esquella, promotor de la ganadería extensiva. En esta línea nació el año pasado Esquellana, el proyecto para buscar financiación y recuperar la lana valenciana 100% natural y reciclable a través de un crowdfounding. Fotos. Ivan Flores Casasempere.