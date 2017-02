The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY El espíritu TED regresa a Alcoy El pabellón deportivo de la UPV, Georgina Blanes, será la sede, este viernes 3 de marzo, del segundo encuentro de charlas con ideas que merecen ser difundidas lunes, 27 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (27/02/2017) TED es una organización sin ánimo de lucro dedicada a difundir ideas que merecen la pena. Son las siglas de Tecnología, Entretenimiento y Diseño. Alcoy se suma por segundo año consecutivo a esta iniciativa que tiene su origen, en el ámbito internacional, en 2001 cuando la fundación de Chris Anderson SaplingFoundation adquirió TED a su fundador, Richard SaulWurman. En Hoy por Hoy Alcoy, este lunes el licenciatario de TED Alcoy, David Pla y tres voluntarios, Begoña Juliá, Camilo Jaramillo y Alejandra Palacio, hablan de la edición de este año y sus características. "Queremos atraer el espíritu TED a través del programa TEDx Alcoy para trasmitir ideas y emociones que merecen ser difundidas y que inspiren a asistentes, ponentes, seguidores o voluntarios a iniciar acciones que promuevan mejoras sociales". La cita tendrá lugar este viernes 3 de marzo desde las 9.30 de la mañana y se prevé el desarrollo de 23 charlas a cargo de distintos oradores en el pabellón deportivo del Campus de Alcoy de la Universidad Politrécnica de Valencia Georgina Blanes.