PRESENTACIÓN El estreno de Magia 2019 Radio Alcoy presenta su guía de Navidad con un programa en directo de 19 a 20 horas en el Centro Comercial Alzamora jueves, 05 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Radio Alcoy presenta esta tarde Magia 2019 en un programa en directo desde el Centro Comercial Alzamora. De 19 a 20 horas podrán escuchar por Onda Media, FM y en la página web las voces del estreno de la Guía de Navidad. Los asistentes al acto recibirán un ejemplar de la publicación y verán en directo las entrevistas a protagonistas del Nadal Alcoià, así como a colaboradores de la revista, representantes de instituciones y patrocinadores.