FICHAJE El ex alcoyanista Paco Parreño, nuevo entrenador del Real Avilés El que fue jugador del Alcoyano y también técnico del club blanquiazul afronta un nuevo reto deportivo tras dos temporadas alejado de los banquillos miércoles, 26 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (26/04/2017) Paco Parreño, ex jugador y ex entrenador del Club Deportivo Alcoyano, ha fichado como técnico del Real Avilés, equipo que está en Tercera División y que aspira al ascenso pasando primero por el play off y por acabar la temporada en el puesto que ocupa actualmente en la tabla, el segundo. Parreño se encargará de dirigir al equipo en los tres últimos partidos que restan de temporada en los que tratará de lograr el ascenso. El club asturiano rescindió esta semana el contrato a Pablo Lago por los resultados de las últimas jornadas, en las que el Real Avilés perdió el liderato. Parreño, cordobés de nacimiento, ya dirigió este club hace algunos años, en la temporada 1998-1999. Su última experiencia como técnico fue en el Rayo Ibense y desde la temporada 2014-2015 estaba sin equipo. Paco Parreño llega al Real Avilés acompañado por Blas García, como su segundo entrenador, ambos con el reto de llevar al equipo a la Segunda División B, según señalan algunos medios locales.