IBI El ex gerente del polideportivo elude la cárcel al devolver 122.000 euros El funcionario se ha confesado culpable de los delitos de malversación y falsedad documental y ha acordado la pena con el Ayuntamiento viernes, 20 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (20/10/2017) El ex gerente del polideportivo de Ibi elude el ingreso en prisión tras declararse culpable y devolver más de 120.000 euros. La defensa del funcionario y el Ayuntamiento han alcanzado un acuerdo que evita la celebración del juicio, previsto para este mes. Antonio López ha reconocido los delitos que se le imputaban: malversación y falsedad documental. Según la Fiscalía, que pedía 8 años de cárcel y 19 de inhabilitación en cargo público, el exgerente se apoderó de 122.063 euros a través de facturas falsas o de fondos retirados directamente de la caja fuerte. Fue grabado cuando se apoderaba de dinero. El acuerdo entre las partes ha rebajado la pena a dos años de prisión, que no cumplirá por carecer de antecedentes penales. López no podrá ejercer cargo público alguno durante 9 años y debe reingresar los 122.063 euros robados.