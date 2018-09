The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA "El éxito pasa por hacer las cosas excelentemente" El consultor y coach internacional Fernando Botella, al frente de campañas para marcas como Repsol y Desigual, ha tenido una cita con 120 empresarios de Alcoy y comarca esta tarde, en la sala Àgora viernes, 14 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO La Ventana (14/09/2018) No hay nadie que pueda explicar mejor que el gran formador Fernando Botella, líder de la consultoría Think&Action, cuáles son los 'hits' para que una pyme pueda rozar el éxito empresarial. El planteamiento, que le ha llevado a sacar adelante campañas de grandes marcas, como Danone, Repsol y Desigual, es el siguiente: ejecutar de manera excelente. Este es el mensaje principal que, el que es uno de los coaches más influyentes de la provincia, ha querido transmitir esta tarde, a las seis, en un formato de encuentros, citas, con los 120 inscritos que no han querido perderse sus consejos. "Espero no llegar nunca al éxito; tengo mente de aprendiz" "El camino hacia el éxito, mejor acompañado". Antes de su intervención, Fernando Botella ha guardado unos minutos para Radio Alcoy, a quien ha confesado que "no hay recetas mágicas" en esto de emprender, que lo primero es "diferenciarse y ser creativos". Con una vida a caballo entre El Campello, Madrid, Estados Unidos y otros puntos de América Latina, el entrenador de mentes de negocios ha tenido tiempo para pasar por Alcoy apoyado por Da Vinci Business School. Y es que, como ha recordado, no hay que dejar que el éxito te mate. "Espero no llegar nunca ahí, tengo una mente de aprendiz constante", ha señalado.