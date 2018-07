The examples populate this alert with dummy content

FICHAJE CD ALCOYANO El extremeño De Lerma refuerza el centro del campo Es medio centro ofensivo, tiene 33 años y procede del Toledo lunes, 09 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano ha confirmado en el fin de semana la incorporación del mediocentro ofensivo, De Lerma. El fútbolista extremeño, procede del Toledo y tiene 33 años. Tiene experiencia en la catgoría como descrive el club. "Jugador con gran experiencia en la categoría de 2B y 2A, se trata de un mediocentro organizador con buen trato de balón, tanto en juego combinativo como con desplazamientos en largo y Acciones a Balón parado, jugador que maneja perfectamente ambas piernas y con gran recorrido en facetas ofensivas y defensivas. Se ofrece mucho en ayudas a sus compañeros para facilitar el juego de equipo, buen disparo desde fuera del área y jugador con personalidad", afirma. De Lerma jugó también en Cartagena, Leganés o Albacete antre otros.