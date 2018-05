The examples populate this alert with dummy content

AMIGOS DE LA MÚSICA El Fantasma de la ópera revive en Alcoy El retorno de la aclamada obra de Gaston Leroux, después de catorce años de su reaparición en Madrid, será en el Teatre Calderón de Alcoy, este sábado, en doble sesión - La Asociación de Amigos de la Música celebra con la recuperación de este clásico inglés su temporada número treinta y cinco jueves, 03 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Fantasma de la ópera vuelve a los escenarios después de la temporada que estuvo en Madrid, entre 2002 y 2004. El espectro del clásico de Gaston Lerouz, que data del año 86, regresa con fuerza tras catorce años en la sombra, y será en Alcoy, gracias a Amigos de la Música. La asociación, que cumple treinta y cinco años de andadura, ha preparado una doble sesión, a las seis y a las diez menos cuarto de la noche, para este sábado, en el Teatre Calderón. En las butacas del Centro Comercial hemos invitado a sentarse a dos de sus protagonistas, tres días antes de este reestreno: el tenor Juan Carlos Barona y la soprano Eduvigis Monagas. Él, Erik, fantasma de rostro desconfigurado; ella, el objeto de su obsesión, la bella Christine. "Esta versión es especial porque se ajusta al estándar inglés, con lo que tendremos, entre otras cosas, a más de cuarenta músicos en el escenario", explica el lírico, que asegura que será un "fantasma en jerarquía". Eduvigis ya ha probado su voz -atronadora y dulce a la vez, por cierto- en el espacio escénico de Alcoy. Pocas butacas quedan disponibles para el que será, sin duda, un espectáculo para todos los sentidos.