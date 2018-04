The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS El Fernando Reig supera las pruebas de carga Fomento pospone los últimos trabajos complementarios para agilizar al máximo la apertura del puente jueves, 05 de abril de 2018

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.50 matinal (05/04/2018) El puente de Fernando Reig ha superado las pruebas de carga desarrolladas el miércoles por el Ministerio de Fomento. Los resultados han sido satisfactorios, según han indicado fuentes del ministerio al Ayuntamiento de Alcoy, que ya aguarda fecha definitiva para la reapertura. El puente estará operativo antes de fiestas de Moros y Cristianos, según las fuentes consultadas por RADIO ALCOY. Las siete pruebas a las que se sometió el puente durante toda la jornada del miércoles han constatado el buen comportamiento de los 38 nuevos tirantes, que sustituyen a los anteriores, muy dañados por corrosión. La superación de estas pruebas allana el camino para la reapertura del puente. Con la intención de agilizar al máximo la puesta en funcionamiento de la infraestructura, el Ministerio de Fomento ha decidido posponer dos obras de mejora solicitadas por el Ayuntamiento de Alcoy: el asfaltado del camino de La Murtera, que pasa por el lateral y por debajo del puente, y la reordenación de la intersección de la cara sur, donde está ubicada una escultura de Eusebio Sempere. El ministerio ha decidido acometer estos trabajos una vez el puente esté abierto, ya que no afectarán al tránsito. En principio, el Ministerio de Fomento había barajado el 9 de abril para la reapertura, una fecha que se retrasará una semana. En cualquier caso, el puente volverá a estar operativo antes de las fiestas de Moros y Cristianos. La infraestructura permanece cerrada al paso de peatones y vehículos desde julio de 2016. Después de constatar que los 38 tirantes presentaban importantes daños, los trabajos de destensado, desmontaje y sustitución comenzaron en 2017. Fomento señala que la rehabilitación del puente, que ha costado 10 millones de euros, ha incluido también la reparación de los

paramentos de hormigón del pilono que sujeta los tirantes.