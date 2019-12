The examples populate this alert with dummy content

NOCHEVIEJA El Fin de Año en la Bandeja, en Amagatalls de la Festa Paco Aznar ha entrevistado a Tomás Tomás,, gerente de SEA Eventos, y a Carlos Martín, intendente de la Policía Local, quienes le han explicado detalles de la celebración de esta noche martes, 31 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (31/12/2019)

AUDIO Hora 14 Alcoy (31/12/2019) Edición especial de Amagatalls de la Festa con motivo del último día del año. Tomás Tomás, gerente de SEA Eventos, y Carlos Martín, intendente de la Policía Local, han estado en Radio Alcoy con Paco Aznar para explicar detalles sobre la fiesta de Fin de Año que se ha preparado en la Bandeja. La fiesta de Nochevieja en la plaza de España contará como novedad la actuación en directo del grupo alcoyano Ceda el paso. Los actos empezarán a las 23,45 con un espectáculo de proyección de luces y sonido previo a las campanadas sobre la fachada del Ayuntamiento a cargo de RMS Audio. Tras las uvas se iniciarán una serie de actuaciones con la música en directo de Ceda el Paso y de los dj’s Damián y Reve Disco Club. Tomás Tomás, organizador del evento, espera una amplia participación que cifra en miles de personas. Habrá como novedad una barra en una food truck y volverá a organizarse una ludoteca para los más pequeños en la sala Àgora, así como el tradicional concurso de disfraces con dos premios, un primero de 300 euros y un segundo de un lote de copas. Con motivo de la Nochevieja y la San Silvestre Alcoiana se producirán desde esta tarde cortes puntuales de tráfico a partir del inicio de la carrera desde de las 18 horas. La salida de una edición récord de esta prueba, con cerca de mil inscritos en todas las categorías, será desde el parque de Cervantes hacia Alzamora, antes se habrán realizado carreras para los más pequeños, y el tiempo aproximado de cierre del tráfico será de diez minutos. Los coches podrán circular por detrás del vehículo policial de cierre de la carrera. Se cortará también de forma puntual el puente de San Jorge, los accesos al río desde la calle Calderón, Joan Valls, Camí Antic de Madrid, Barranc de Na Lloba, Bambú y por último en las calles San Jaime, Bisbe Orberá y Capellà Benlloch. El final de la prueba está previsto a las 19,30 horas. No habrá corte del servicio de autobús sino que se parará sobre la marcha a la espera del paso de los corredores. Por lo que respecta a la fiesta de Fin de Año el corte de tráfico de la plaza de España está previsto a las 23 horas, aunque se podría alargar hasta las 23,30 horas en caso de que no haya personas en la Bandeja. Este corte finalizará a las 4,30 horas. El servicio de bus acabará a las 22 horas.