PLANES DE AYUDA El fin de las ayudas 'a dedo' sube un 53% la inversión de la Diputación en la comarca La nueva distribución de los fondos deja 1,9 millones para paliar en L'Alcoià y El Comtat daños del temporal de 2016 miércoles, 11 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (11/07/2018) La inversión de la Diputación de Alicante en la comarca se incrementará un 53% tras la eliminación de las ayudas a dedo. La institución provincial aprueba este viernes una nueva distribución de las inversiones a los municipios. Mantiene la asignación del Plan de Inversiones Sostenibles y destina los 8 millones concedidos a dedo a unos pocos municipios a ayudas para paliar los daños del temporal de lluvias de 2016. L’Alcoià y El Comtat incrementan la inversión a percibir en cerca de dos millones de euros: 1.937.109, según el cálculo de RADIO ALCOY a partir de los datos aportados por Compromís. La inversión total que percibirán las localidades de la comarca asciende a 5.583.653 euros, un 53% superior a la primera distribución pactada por el PSOE y el Partido Popular. El aumento va de los 33.000 euros de Castalla a los 187.600 de Alcoy. Balones, Benifallim, Ibi, Onil, Tibi son los únicos municipios en los que la nueva distribución no implica incrementos. En el caso de Planes, el Ayuntamiento percibirá 41.000 euros menos. El grupo de Compromís en la Diputación valora que la asignación de fondos siga criterios objetivos. Los nacionalistas reclaman ahora que los 14 millones pendientes de adjudicar dentro del Plan de Inversiones Sostenibles se asignen a los municipios excluidos del plan de Obras y Servicios.