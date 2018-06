The examples populate this alert with dummy content

ESPORT EN 3D El fin de semana más deportivo Más de 4500 deportistas repartidos en 32 modalidades participaran en la séptima edición desde el viernes hasta el domingo – Radio Alcoy estará en directo el viernes desde las 19.20 horas y el sábado de 12.00 a 14.00 horas, en el 1485 de OM, App Ser o en esta misma web viernes, 08 de junio de 2018 Es sin duda la fiesta de deporte local. El fin de fiesta en el que el fin de semana es el más deportivo del año. Más de 4500 participantes competirán en 32 modalidades diferentes. Esta mañana la antorcha ha recorrido los centros educativos de la ciudad hasta llegar al ayuntamiento, de donde saldrá a las 19.30 horas rumbo al polideportivo para dar por inaugurada la séptima edición del Esport en 3D. El viernes la competición terminará alrededor de las 5 de la madrugada y el sábado comenzará a las 8 de la mañana y hasta las 23.00 horas aproximadamente. El domingo, una de las pruebas reina, la 10k Vía Verde con más de 500 inscritos, comenzará a las 9.30 horas , seguirá la competición con muchas más moralidades hasta las 20.00 horas. Conoce en el programa de hoy de Ser Deportivos Alcoy, algunas de las actividades que no necesitan inscripción, son gratuitas y están abiertas al público en general. Consulta todos los horarios y actividades en el siguiente enlace PDF: https://www.alcoi.org/export/sites/default/es/areas/deportes/noticias/descargas/revista-def.pdf Programación especial de Radio Alcoy Radio Alcoy como siempre apoya el deporte y un año más estará en el Esport en 3D en una programación especial. Hoy viernes comenzaremos a las 19.20 horas desde el polideportivo Francisco Laporta, contando todo lo que pase en el acto inaugural. Mañana sábado , en el stan habitual, justo al lado del bar, estemos en directo desde las 12.00 horas y hasta las 14.00 horas. Toda esta programación especial la podrán seguir en el 1485 de OM, aplicación móvil de la Cadena Ser o en esta misma página web.