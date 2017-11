The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS El fin de semana se salda con 7 accidentes de tráfico La Policía 16 actas en tres días por consumo de drogas y alcohol en la calle lunes, 13 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Las calles de Alcoy han registrado este fin de semana siete accidentes de tráfico. Solo uno de ellos tuvo consecuencias personales, de carácter leve. Fue el domingo, a las 14.42 horas, en el cruce entre las calles de San Isidro y del Cid. Uno de los vehículos no respetó la señal de ceda el paso y fue embestido por otro que se dirigía hacia la calle de Entenza. Los bomberos intervinieron para retirar los vehículos y limpiar la calzada. Durante el fin de semana la Policía Local ha levantado seis actas por tenencia y consumo de estupefacientes y ocho por consumo de alcohol. Los puntos de intervención desde el viernes fueron el parque de El Romeral, la avenida de Juan Gil Albert y la calle de Juan de Juanes.