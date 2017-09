The examples populate this alert with dummy content

CICLISMO El final de la etapa Reina será en Cocentaina El 3 de febrero la etapa Reina del a Vuelta Ciclista a la Comunitat Valenciana terminará en Cocentaina jueves, 28 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (28/09/2017) Cocentaina será de nuevo protagonista en una prueba ciclista. El 3 de febrero la etapa Reina de la Vuelta a la Comunitat Valenciana terminará en Cocentaina, en concreto en la cantera. Para el concejal de Deportes Saúl Botella, este tipo de pruebas hacen grande a la población. “Es importante que los más pequeños vean este tipo de carreras, es importante para la ciudad y sobre todo por lo que significa para nosotros”, relató. El director de la Vuelta a la Comunitat Valenciana destacó el final de la carrera, “pasará dos veces por Cocentaina y terminará en un punto mítico. Hemos recuperado este lugar para una final de etapa. Esta Vuelta lleva mucha infraestructura y es importante tener espacio para los tráiler, hemos ganado ahí en amplitud para poder hacer esto” , destacó. La alcaldesa Mireia Estepa, abrió la rueda de prensa orgullosa del logro que se ha conseguido para la población. “Ya podemos decir que Cocentaina será el 3 de febrero, final de la etapa Reina de la Vuelta a la Comunitat Valenciana, es una gran notica para nosotros”. Con este final de etapa , Cocentaina se consolida como lugar importante de la Comunitat en cuanto a ciclismo se refiere. Hace dos años los mejores ciclistas del panorama nacional disputaron ahí el campeonato de España de Ciclismo.