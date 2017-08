The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS El final de las obras del Fernando Reig se adelanta a Semana Santa El plazo inicial marcado por Fomento era de 13 meses para la reparación integral, que comenzó el pasado mes de mayo miércoles, 09 de agosto de 2017 El final de las obras del puente Fernando Reig se adelanta a la primavera de 2018. En La Tertulia de Radio Alcoy, la concejal del Gobierno local Aroa Mira, ha explicado que las obras están muy avanzadas. "Nosotros mantenemos contacto con el Ministerio de Fomento y por las noticias que tenemos el puente puede estar restablecido en Semana Santa". La reparación de los tirantes del puente, que obligó al corte de tráfico hace un año, comenzó el pasado mes de mayo con un presupuesto de 7,5 millones de euros y una plazo de 13 meses. Los trabajos comprenden además la construcción de 10 torres, la reparación de la pilastra central, instalación de dispositivos de control de los tirantes, mejora de accesos y la iluminación. Junto a los trabajos de mejora, desarrollados hasta el cierre hace un año, la inversión global rebasa los 10 millones de euros. El puente inaugurado en abril de 1987 costó 1.000 millones de pesetas.