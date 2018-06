The examples populate this alert with dummy content

COMERCIO El final de El Túnel La confitería El Túnel cierra mañana sus puertas sin ofertas en firme para que siga el negocio en marcha y no se cierre definitivamente viernes, 29 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La confitería El Túnel cierra mañana sus puertas sin ofertas en firme para que siga el negocio en marcha y no se cierre definitivamente. Muchos interesados han preguntado por el precio del traspaso, pero el propietario Félix López, confirma en Radio Alcoy que no ha habido ninguna propuesta para la venta del negocio para poder reabrirlo. “Se ha interesado mucha gente, pero ninguna propuesta en firme como para reabrirlo”, señala. Radio Alcoy se ha desplazado a un comercio centenario y de gran tradición en la ciudad. Una confitería que mañana cerrará su puertas si no hay comprador. López, afirma que lo más importante no son las personas que han mantenido más de cien años este negocio, sino, la pérdida de establecimientos como El Túnel, con la que se pierde también parte de las tradiciones de la cuidad. “Esto está pasado en toda España. Es una pena. Pero lo importante no somos nosotros. Nosotros hoy estamos y mañana no, las personas pasan pero lo que se pierde es un comercio tradicional. La ciudad pierde cultura y gastronomía, lo importe son los comercios centenarios que se pierden”, destacó. Félix López junto a Gloria Salazar, han agradecido a todos los clientes que año tras año han confiado en la confitería El Túnel. Que bajará la persiana mañana a las dos y media de la tarde.