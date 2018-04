The examples populate this alert with dummy content

FIRASPORT El Firasport arranca hoy con una elevada participación A partir de hoy y durante lo que resta de semana 224 niños participaran en estas jornadas deportivas organizadas por el Centro de Deportes martes, 03 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp A partir de hoy y durante lo que resta de semana 224 niños de nuestra ciudad nacidos entre 2006 i 2011 podrán disfrutar de una nueva edición del Firasport. Este programa de actividades de carácter lúdico y deportivo tiene lugar en las instalaciones del Centro de Deportes y permite a los pequeños practicar deportes como el pádel, judo o varias modalidades de deportes de agua. El regidor de Deportes, Alberto Belda, reconoce que «la participación ha cubierto todas las expectativas, al registrarse una de las cifras de inscritos más elevadas de los últimos años». Recuerda también el edil como esta gratuita iniciativa «permite crear un espacio de convivencia donde niños y niñas de diferentes centros educativos se interrelacionan a través del deporte».