The examples populate this alert with dummy content

TRIBUNALES El Fiscal pide dos años de cárcel por la quema de 2 hectáreas en la Font Roja El escrito de acusación provisional elaborado por el ministerio público reclama multa de 1.800 euros al responsable del incendio que del 21 de julio de 2014 viernes, 29 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (29/12/2017) El Fiscal pide dos años de cárcel y multa de 1.800 euros para el responsable de la quema de 2,2 hectáreas de terreno forestal en el entorno de la Font Roja en julio de 2014. El escrito de acusación provisional elaborado por el ministerio público, al que ha tenido acceso Efe, sostiene que el sospechoso conocía suficientemente las circunstancias climatológicas y del terreno propias de la época del año, que entrañaban un importante riesgo de incendio en la zona. El acusado se encontraba con un amigo en la Vía Verde y sin adoptar medida de seguridad alguna prendió fuego a una camiseta con un mechero sobre una piedra y las llamas se propagaron rápidamente por la vegetación seca y afectaron el 21 de julio de 2014 a 2,2 hectáreas del parque natural, incluido el Lugar de Interés Comunitario (LIC) Serres de Mariola y Carrascar de la Font Roja e integrado en la Zona de Especial Protección de Aves (Zepa). El fuego causó daños que el Ayuntamiento de Alcoy ha tasado pericialmente en 2.009 euros, mientras que los trabajos de extinción, en los que participaron dos aviones y seis autobombas del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, tuvieron un coste de casi 17.000 euros. El juicio, que aun no tiene fecha, se desarrollará en un juzgado de lo Penal de Alicante. En esta causa están personados como acusación particular, el Ayuntamiento de Alcoy, la Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana para reclamar la indemnización.