The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "El físico no es relevante para bailar" Rafa Felipe, bailarín y coreógrafo, analiza su relación con la danza en sus años de formación y a punto de cumplir dos como maestro con su academia viernes, 03 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (02/02/2017) Rafa Felipe se sincera este jueves en Hoy por Hoy Alcoy. El coreógrafo y bailarín está a punto de celebrar el segundo aniversario de su academia. "En cuanto empiecen las vacaciones de verano tendremos dos añitos". En la entrevista concedida a Radio Alcoy derrocha optimismo y energía para hablar de sus orígenes con la danza "en unas actividades extraescolares en el instituto, donde conocí a mi profesora". Después llegó su academia "centrada en lo urbano, baile moderno y motivación". Aborda el trabajo realizado en galas y eventos y reconoce la importancia que las fiestas de Moros y Cristianos tienen al respecto. Sobre el estereotipo asociado a quienes se dedican a la danza se muestra firme; "el físico no ha de ser relevante para bailar".