EVENTO El Focus Pyme ve reducido a casi la mitad el número de participantes Un centenar de pequeños y medianos empresarios y emprendedores de la comarca han participado en las 6 sesiones en las que se ha abordado la economía circular y la transformación digital en la sala Ágora jueves, 21 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (21/11/2019) La sala Ágora ha acogido este jueves 21 de noviembre el tercer Focus Pyme y Emprendimiento Prospección Digital y Sostenibilidad con casi la mitad de participantes, respecto a la anterior edición. La organización cifra "más de cien personas" las asistentes este año. El encuentro destinado a pequeñas y medianas empresas llevaba el lema de la economía circular y transformación digital. Hace un año la organización cifraba en 200 el número de empresas representadas. Jesus Casanovas, director del CEEI-Alcoy atribuye el descenso a la coincidencia con otros eventos. "Al final de año se suceden otros encuentros que hacen imposible asistir con la practica laboral diaria". Uno de los reclamos de este año ha sido las herramientas para la adaptación de las empresas a las nuevas tecnologías a través de lo que la directora general del IVACE, Julia Company ha presentado como los habilitadores digitales. La responsable del IVACE ha anunciado el impluso en las comarcas centrales este sector "para hacer más fácil el salto digital a las empresas tradicionales”. En la primera edición de esos encuentros el lema fue la Industria 4.0 y la Economía Social. Hace un año la robótica y visión artificial. El alcalde, Antonio Francés, destaca el futuro económico de todo lo relacionado con la digitalización. "Este es el tercer año que nuestra ciudad acoge Focus Pyme y Emprendimiento, un evento que se ha centrado en las comarcas, demostrando que el territorio es fundamental en las políticas de desarrollo, una idea que compartimos y que desde nuestro Gobierno hemos trabajado desde un primer momento”. En la organización de este encuentro se han implicado 15 entidades desde el ámbito institucional al educativo. Participan los institutos tecnológicos con sede en Alcoi e Ibi, AITEX y AIJU, la Universidad de Alicante y la Universidad Politécnica de Valencia, así como Distrito Digital y diferentes asociaciones empresariales de nuestras comarcas, además de 14 empresas innovadoras.