The examples populate this alert with dummy content

9 D'OCTUBRE El folclore valenciano se prepara para celebrar su gran día en Alcoy El Ayuntamiento presenta la programación para el próximo martes, 9 d'Octubre, con un correfocs, teatro, la tradicional Fira del Llibre en valencià y, como novedad, una Muixeranga martes, 02 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Dia dels Valencians, el 9 d'Octubre, está a la vuelta de la esquina. Para festejar esta importante fecha, Alcoy ha preparado un amplio programa que arrancará este viernes, 5 de octubre, hasta el mismo martes. Conciertos, partidas de ajedrez, teatro y restauración son algunas de las propuestas que darán vida a las calles de Alcoy durante estos días. La agenda cultural arranca el viernes con la inauguración, a las seis de la tarde en la Glorieta, de la Fira del Llibre en valencià, escenario, además, de un trivial cultural y de muchos otros actos destacados. Los puestos podrán visitarse hasta el 9 de octubre, día en que los autores correspondientes firmarán ejemplares de sus libros. El sábado, el relevo lo toma el correfocs que, tras el éxito del año pasado, volverá a recorrer las calles del centro de Alcoy, desde Mossen Josep hasta la plaza de España, a partir de las nueve de la noche. Antes, la novedad de este año: la Muixeranga contestana Penyeta Blanca, que a las seis mostrará la que es una de las costumbres más arraigadas en la cultura valenciana. Terceros galardones 9 d'Octubre El acto central de la fiesta valenciana tendrá lugar la mañana del martes en el Teatre Calderón. La actriz Pepa Puchades será la encargada de conducir la tercera edición dels Premis 9 d'Octubre, que este año recaen sobre la bailarina y coreógrafa alcoyana Sol Picó, a título personal, y en el Centre Excursionista, como colectivo. Tras la lectura del manifiesto, que este año tendrá un carácter reivindicativo gracias a la creación de Anna Boluda, periodista independiente y defensora de los derechos LTGBI, el acto de la entrega de galardones finalizará con un concierto de La Nova d'Alcoi preparado exclusivamente para la ocasión.