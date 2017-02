The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY El formato de charlas Tedx se adentra en las iglesias La capilla de Santa María acoge este jueves el debate, sobre el sentido de estos espacios de oración, liderado por el sacerdote Alberto Baltar jueves, 02 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (01/02/2017) La situación de las iglesias en el siglo XXI es el tema del salón Tedx Alcoy que acoge la capilla de Santa María este jueves a partir de las 8 de la tarde. David Pla, licenciatario Tedx Alcoy ha explicado este miércoles en Hoy por Hoy Alcoy que se trata de "un programa mundial para difundir ciencia, conocimiento e ideas que merecen la pena ser difundidas". En esta ocasión se se adentra en el sentido que tiene la presencia de iglesias y su función en el siglo XXI. "Queremos plantaernos, sin atacar ni defender, si tiene sentido tener iglesias y que nos pueden aportar", ha añadido la voluntaria de Tedx Alcoy, Begoña Juliá. El salón, que se desarrollará en Santa María, está liderado por el sacerdote Alberto Baltar, que planteará dos charlas Tedx. Al debate están invitados representantes de distintas iglesias y las diversas confesiones de la comarca, como ha explicado en la entrevista otra de las voluntarias, Adela Gadea. La inscripción al evento aunque no es necesaria se recomienda para control del aforo.