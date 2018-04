The examples populate this alert with dummy content

MERCADO LABORAL El Foro de Empleo crece La feria organizada por el campus de Alcoy reúne el 19 de abril a 30 expositores, 10 más que el año anterior miércoles, 11 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (11/04/2018) El Foro de Empleo y Emprendimiento del campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia crece en participación de empresas e instituciones. La feria que se celebra el 19 de abril reunirá 30 expositores, 10 más que el año anterior, según ha explicado el director del campus, Juan Ignacio Torregrosa. Cada expositor recogerá los currículums de los alumnos. El pasado año, según ha precisado Torregrosa, gracias al foro fueron contratados 3 estudiantes. La edición de 2018 dedica una carpa a Alemania como país invitado. Un técnico de la Technical University of Applied Sciencies ofrecerá información sobre el mercado laboral germano para estudiantes universitarios. Habrá otra carpa centrada en el emprendimiento y un taller para mejorar el lenguaje corporal en las entrevistas de trabajo. Por la tarde, el foro repite el exitoso elevator pitch, una fórmula de presentación a través de la cual los participantes disponen de 90 segundos para venderse como profesionales. Torregrosa ha presentado el foro junto al consejero de Multiscan Technologies, Simon Hendrik E. Van Olmen, la directora de Gestión y Desarrollo de Personas de Unión Alcoyana, Araceli Mira, y la directora territorial de Valora Prevención, Ana Belén González. Al acto, celebrado en la sede de Multiscan Technologies, también ha asistido el concejal de Innovación, Manuel Gomicia, y la jefa del servicio de Empleo de la UPV, Carmina Gil. El prólogo al foro se celebra este viernes y sábado con el curso Revoluciona tu vida, desata tu potencial, a cargo de Juan Planes, director de tiendas de Pollos Planes. “El objetivo es motivar a los estudiantes y despertar su talento de una forma muy divertida”, ha explicado el director del campus.