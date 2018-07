The examples populate this alert with dummy content

INCENDIO El fuego amenaza la sierra de Onil Cinco medios aéreos intervienen en la extinción del incendio, controlado tras haber arrasado más de una hectárea sábado, 07 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Los bomberos han controlado el incendio que sobre las 13.30 horas se ha declarado en el barranco de Les Planetes, en la sierra de Onil. La superficie afectada por el fuego supera la hectárea, según ha avanzado una fuente del Consorcio Provincial de Bomberos. Cinco medios aéreos han intervenido en la extinción del incendio para apoyar los trabajos de dos unidades del Consorcio y dos de bomberos forestales. El fuego ha quedado controlado sobre las 16.35 horas, según Emergencias de la Generalitat. A esa hora se han retirado tres de los aviones de extinción, así como el helicóptero de coordinación. Las llamas han afectado a una superficie de más de una hectárea de pinar y carrasca. A la misma hora que el incendio de Onil quedaba controlado se ha declarado otro fuego en la zona de Ull de Canals, dentro del Parque Natural de Mariola y en el término municipal de Bocairent. La rápida intervención de los bomberos de Valencia, junto con medios aéreos, ha permitido dar por controlado el fuego en menos de una hora.