FÚTBOL VETERANOS El Full Equipo termina segundo en la Donosti Master Cup Era la primera vez que participaba en el torneo internacional disputado en San Sebastián lunes, 11 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Full Equip disputó por primera vez la Donosti Master Cup, una torneo internacional que se juega en San Sebastián y que atrae a una gran número de equipo importantes. El equipo de Alcoy se presentó con un gran número de ex jugadores del Alcoyano como los Javi y Sergio Porras, Chufa, Rafeta o Diego Jímenez entre otros. La web oficial de la Donisti Master Cup relataba de esta forma el ganador en la categoría en la que participó el Full Equip. “En la Champions League, disputada en Berio, la final de la categoría +35 enfrentó a Full Equip (Alcoy) y Granitez (Madrid) dando la victoria a estos últimos por 0-1 en un partido muy disputado”. Así pues, gran experiencia la que ha tenido el equipo que no descartan volver en próximas ediciones.