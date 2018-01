The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ El futbolista que cambió los guantes por la fotografía de viajes Juan Carlos Climent Cantó, el que fuera portero del Alcoyano en los años noventa, ahora gran aficionado a la fotografía, expone una muestra de su viaje por Nepal en el Centro Comercial Alzamora miércoles, 03 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (28/12/2017) Juan Carlos Climent Cantó es el nuevo nombre que se exhibe en la Galería de Arte del Centro Comercial Alzamora. Ex portero del CD Alcoyano, posición en la que jugó del año 1991 al 1994, decidió dejar los guantes y estudiar Ingeniería Informática, dando un giro a su vida. Un cambio, un salto, que ha estado presente en otras facetas de su vida, como la fotografía. Una pasión que le llevó a viajar hasta Nepal. Fruto de esta aventura, nació Nepal, un salto cuántico, un magnífico y cercano recorrido por el país. Paisajes y personajes se funden con imágenes de orfanatos en esta muestra que se puede visitar hasta el día 7 de enero en la galería de arte del Centro Comercial Alzamora. Para hablar de fotografía y de mucho más, lo trajimos a Tragaluz. No te la pierdas.