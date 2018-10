The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO 1-1 TERUEL El gafe del penalti El CD Alcoyano sumó un punto tras empatar a uno frente el CD Teruel con gol de Braulio en el 65, que anteriormente falló una pena máxima domingo, 07 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Como en cada partido jugado hasta el momento el Alcoyano volvió a jugar la baza de intentar adelantarse en el marcador tras el saque inicial, y como suele suceder, no fue así. La segunda llegada peligrosa también fue de los blanquiazules tras un buen balón de Bryan Reyna filtrado a Eldin, que fue detenida por Valera, portero del CD Teruel. Tras esta ocasión clara de gol, fue el rival el que puso en aprietos a Miguel Bañuz que detuvo un mano a mano ante Becerra. Seguidamente llegó el primer cambio para el conjunto de Vicente Mir, obligado, ya que Eldin se retiró lesionado y en su lugar entró Óscar Díaz, que estuvo muy activo durante el resto del encuentro. En el minuto 16 el Teruel se adelantó en el marcador tras un error en la banda blanquiazul que acabó en gol de Leira tras un rebote del esférico en un jugador del Alcoyano ante el que Bañuz no pudo hacer nada. El tanto ayudó mucho al conjunto visitante de El Collao que lo metió todavía más en el encuentro dejando a los de Vicente Mir un tanto rezagados con muchas imprecisiones, bien aprovechadas por parte del Teruel que estaba bien asentado en el terreno de juego con las líneas muy juntas. Al descanso se llegó con el 0-1 en contra para el Alcoyano y dejando ver que los locales tenían que cambiar mucho en el juego para poder remontar el encuentro. Aunque los blanquiazules sí que hicieron mejor segunda parte respecto a los primeros 45 minutos, el punto de inflexión fue la expulsión por doble amarilla de Varela, portero del Teruel tras un penalti sobre Braulio que fue detenido abajo a la derecha por parte del portero suplente Juanma. En el 65, Braulio, se resarció del penalti fallado con el gol del empate a uno para su equipo tras un robo de Óscar Díaz y teniendo por delante 25 minutos con superioridad numérica. De nuevo, y por segunda semana consecutiva, el Alcoyano falló un penalti. La entrada al campo de Rubio en lugar del autor del gol blanquiazul fue acompañada con un disparo al palo de la portería rival que se podría haber traducido en la remontada, pero no fue así. Los últimos minutos del encuentro fueron más que intensos contando ocasiones para ambos conjuntos. Lino tuvo la última ocasión para sumar los tres puntos a falta de tan solo segundos para el pitido final que acabó con el reparto de puntos. Once titular: Bañuz, Barreda, Hermosa, Tomás Ruso, Pajarero, De Lerma, Vicente Pérez, Eldin, Nieto, Bryan Reyna y Braulio. Banquillo: Ortega, Navarro, Óscar Díaz, Lino, A. Rubio, Rubio y Omgba. La próxima jornada se disputará el domingo 14 de octubre a las 19.30 horas ante la UE Cornellà, a domicilio.